Пенсійний фонд запустив важливе нововведення – що варто знати пенсіонерам

Пенсійний фонд України відкрив новий зручний для пенсіонерів сервіс. Чим він буде корисний.
За допомогою нового сервісу пенсіонерам не доведеться стояти у черзі.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.
У Пенсійному фонді України заявили про початок роботи нового сервісу “Запис на прийом” на вебпорталі електронних послуг.
За допомогою цього сервісу можна вибрати зручні для себе день та час для відвідування сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.
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Онлайн-запис доступний у будь-якому місці з доступом до інтернету.
Алгоритм дій можна переглянути за посиланням.
Обов’язково треба авторизуватися на вебпорталі ПФУ будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA).
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