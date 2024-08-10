Як оформити пенсію онлайн – за допомогою Дія.Підпис

Сьогодні цифровізація соціальних послуг надає майбутнім пенсіонерам можливість зручно оформити пенсію онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України, не залишаючи свого дому.

Дистанційне оформлення пенсії може зекономити час та заощадити гроші, оскільки людині не потрібно особисто приходити до сервісного центру ПФУ, достатньо розібратися з цифровим інтерфейсом вебпорталу ПФУ та мати на смартфоні додаток Дія, що нескладно зробити за нижче поданим алгоритмом.

Такий спосіб оформлення пенсії, зокрема, може допомогти людині, яка вимушено покинула рідний дім через повномасштабну війну Росії проти України, та набула пенсійного віку, перебуваючи вже за кордоном.

Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ потрібен був кваліфікований електронний підпис (КЕП), нині вхід можна здійснювати також за допомогою Дія.Підпису.

Для того, щоб скористатися послугою оформлення пенсії онлайн, потрібно мати смартфон із встановленим застосунком «Дія» та активувати Дія.Підпис. Смартфон використовуватиметься паралельно із комп’ютером.

Попередньо слід підготувати усі необхідні документи, відсканувавши їх.

Як оформити пенсію онлайн

При цьому врахувати, що:

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

зберігати скани слід у форматах: JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт;

назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Алгоритм дій з оформлення електронної заяви на пенсію:

➡️ Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/ );

➡️ У правому верхньому куті натискаємо кнопку «Вхід», обираємо опцію «Увійти до системи» через «Дія.Підпис»;

➡️ У новому вікні, натискаємо кнопку «Отримати код для входу»;

➡️ Після цього скануємо QR-код, що з’являється на екрані (за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія»).

Заходимо у застосунок «Дія» на смартфоні та наводимо зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом;

➡️ Натискаємо кнопку «Підтвердити»;

➡️ Активуємо Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення;

➡️ Підтверджуємо свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натискаємо «Далі»;

➡️ Вводимо на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо Дія.Підпис використовується вперше — код необхідно запам’ятати;

➡️ Якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефона з’явиться відповідний напис — «Підтверджено».

Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ виконається автоматично;

➡️ Далі на комп’ютері в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо вкладку «Заява на призначення пенсії»;

➡️ Обираємо вид пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років»;

➡️ Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити»;

➡️ Додаємо скан-копії необхідних документів (через кнопку «Додати файл») та натискаємо кнопку «Сформувати заяву»;

➡️ Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі «Мої звернення».

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