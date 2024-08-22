Одноразова грошова допомога до Дня Незалежності: що робити тим, хто не встиг подати заявку

Як повідомлялося раніше , певним категоріям українців виплачується одноразова грошова допомога до Дня Незалежності. А що робити тим, хто не встиг подати заявку? Розповідаємо.

Куди і коли необхідно звертатися особі із заявою на отримання грошової допомоги до Дня Незалежності?

Із заявою щодо виплати разової грошової допомоги необхідно звертатися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування).

Заяву необхідно було подати до 1 серпня, аби отримати виплату до Дня Незалежності. Але! Якщо із відповідною заявою особа не змогла звернутися до першого серпня, вона має право звернутися до 1 жовтня, щоб отримати виплату до 1 листопада поточного року.

Які дані треба зазначати у заяві?

У заяві зазначаються:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати до Дня Незалежності України (номер та серія, дата та місце видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ).

Одноразова грошова допомога до Дня Незалежності: що про неї відомо

Кому та в яких розмірах виплачується грошова допомога до Дня Незалежності України?

Разова грошова допомога до Дня Незалежності: нікопольцям розповіли, хто може отримати Грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується наступним категоріям осіб і в таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3100 гривень;

II групи – 2900 гривень;

III групи – 2700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень.

Заява подається в довільній формі до територіального органу Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або надсилається з використанням засобів поштового/електронного зв’язку (за технічної можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

Який механізм виплати?

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення;

ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, у т.ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу/не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

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