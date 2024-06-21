Деякі українці можуть залишитись без пенсійних виплат через незарахований стаж. Хто в зоні ризику?

Стаж, набутий в Росії після 2014 року, не буде зараховуватися при призначенні пенсії в Україні.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на 24 економіка.

Усім іншим українцям, які працюють за кордоном, трудовий стаж, набутий в інших країнах, буде зараховано.

У деяких українців можуть виникнути труднощі при оформленні пенсії. Відтак, частину набутого стажу можуть не зарахувати згідно із новим законом.

Хто може залишитися без трудового стажу і пенсії

Як стало відомо, без стажу можуть залишитись ті українці, які працювали в Росії. Згідно із законом, що був ухвалений ще 25 квітня 2024 року, при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься стаж набутий у Росії після 2014 року.

Пенсія в Україні – хто може втратити виплати через незарахований стаж

Йдеться про той трудовий стаж роботи, що був набутий у силових структурах Росії. А також:

у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях;

судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Слід зауважити, що стаж не зараховуватимуть також за добровільне зайняття посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях.

Кому стаж зарахують

Усім іншим українцям, які працюють за кордоном, відповідно до цього закону буде зараховано трудовий стаж набутий в тій чи іншій країні. Цей стаж дозволить вийти на пенсію в Україні при досягненні пенсійного віку: 60, 63 або 65 років. Проте, він не вплине на розмір пенсії, якщо страхові внески не були сплачені в Україні.

Важливо: Стаж буде зараховано, навіть якщо Україна не уклала відповідного пенсійного договору з конкретною країною.

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