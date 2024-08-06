У Генштабі повідомили, що у всіх бойових бригадах Збройних сил України з’являться патронатні служби. ЇХ будуть комплектуватися військовими, звільненими з полону, та людьми, які не можуть брати участь у бойових діях.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У Збройних Силах України створюється єдина система щодо роботи з членами сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ полковник Олександр Кутков.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей. Головна мета створення такої системи – піклування про родини військовослужбовців та їх загальне інформування, супровід поранених, координація та зв’язок із сім’ями полонених, зниклих безвісти та загиблих.

Патронатні служби з’являться у всіх бойових бригадах ЗСУ – Генштаб

Кутков наголосив, що відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі чинних штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва. Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону, та людьми, які через поранення чи стан здоров’я не можуть брати участь у бойових діях.

У брифінгу також взяли участь представники бойових бригад, в яких проводився експеримент з впровадження підрозділів патронатної служби.

“Робота служби патронації неймовірно важлива не тільки для поранених захисників та сімей військовослужбовців, але й для усієї бригади. Бо наші оборонці знають, що ні вони, ні сім’ї не залишаться самі, і це підвищує моральний бойовий дух загалом бригади”, – зазначила представниця 3 штурмової бригади старша лейтенантка Олена Толкачова.

Молодший лейтенант Сергій Лихоманенко з 5 окремої штурмової бригади розповів, що патронатні служби є своєрідними мультихабами, які об’єднують фахівців з різних напрямів: медичного, фінансового, кадрового, психологічного, звʼязків з громадськістю тощо. За його словами, це дає можливість оперативніше розв’язувати питання військовослужбовців та їхніх родин.

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