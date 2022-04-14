Українці до 1 квітня подали заявки у “Дії” щоб отриматия 6500 грн, але ще не всі в повному обсязі отримали свої виплати. З чим це пов’язано і хто ще може подати заявку на виплату допомоги з 1 квітня

Це пов’язано з тим, що Міністерство економіки не перерахувало всі кошти, які необхідні надання допомоги. До кінця квітня гроші обіцяють виплатити всім, але подавати нові заявки зможуть тепер лише роботодавці, які погодяться працевлаштувати переселенців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Багато українців скаржаться, що вже понад 2 тижні чекають свої виплати. Ті, хто подав заявки у березні першими, 6500 грн уже отримали. На черзі ті, хто надіслав заявку у другій половині березня. Банк перерахує кошти на їхню картку, як тільки отримає гроші з бюджету.

Також українські внутрішні переселенці, як і раніше, можуть реєструватися в “Дії” на отримання 2000 грн на дорослу та 3000 грн на дитину. Платити цю суму держава буде щомісяця до кінця війни.

Програму єПідтримка держава вирішила скоротити, бо щомісяця виплачувати всім безробітним громадянам по 6500 грн держава не має змоги. Виплати вирішили залишити лише роботодавцям, щоби стимулювати їх відкривати робочі місця, а вимушених переселенців у відносно безпечних регіонах – влаштовуватися на роботу, а не просто сидіти без діла.

Нові вакансії щоденно з’являються на сайтах оголошень, проте не в такій кількості, як до війни. Стабільний попит зберігається на вакансії вантажників, охоронців, нянь та швачок. Зріс попит на водіїв, будівельників та кур’єрів. Зменшилася кількість вакансій у сфері продажів.

На що можна витратити 6500 гривень допомоги під час війни