В Україні запроваджено особистий кабінет пацієнта. Що робити користувачеві при наявності недостовірних записів до лікаря.

У разі виявлення недостовірних записів до лікаря у електронному кабінеті пацієнта, йому слід уточнити ймовірні похибки в особистого лікаря та звернутись за необхідності на гарячу лінію.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на НСЗУ.

У НСЗУ пояснюють, що іноді трапляються ситуації, коли пацієнти – користувачі якоїсь із медичних інформаційних систем – виявляють у своєму особистому кабінеті візити до лікаря, яких насправді не було.

В такому випадку варто, при наявності можливості, з’ясувати у лікаря який вніс таку інформацію до електронної медичної картки, чому так сталось. Можливо, сталася помилка.

Особистий кабінет пацієнта: що робити у разі виявлення недостовірних записів до лікаря

“У такому разі важливо ввічливо вказати на помилку та попросити видалити інформацію про недостовірний візит”, – зазначають в НСЗУ.

Якщо зв’язатися з лікарем неможливо, варто звернутись безпосередньо до керівництва медичного закладу, в якому зафіксовано візит.

Якщо ж пацієнт бачить регулярні недостовірні візити, внесені в одному й тому ж медичному закладі, це може бути зловживанням зі сторони лікарів. У такому разі подайте скаргу до Національної служби здоров’я за номером 16-77, або за посиланням.

“Кожна скарга перевіряється та у випадку можливого порушення НСЗУ реагує”, – йдеться в повідомленні.

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