Безоплатна медична допомога ВПО: що потрібно знати

В Україні державою надається безоплатна медична допомога ВПО. Розповідаємо про це детальніше – що потрібно знати переселенцям.

Безоплатна медична допомога ВПО – усі нюанси

Отримати медичну допомогу переселенці можуть через Програму медичних гарантій, яка покриває потреби осіб незалежно від місця проживання та реєстрації.

Програма медичних гарантій включає всі основні види медичної допомоги:

1) екстреної медичної допомоги (незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем);

2) первинної медичної допомоги;

3) спеціалізованої медичної допомоги;

4) паліативної медичної допомоги;

5) реабілітації у сфері охорони здоров’я;

6) медичної допомоги дітям до 16 років;

7) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

А також безоплатні або з частковою доплатою ліки за програмою «Доступні ліки».

Отримати безоплатне медичне обслуговування можна через сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Пацієнти, які тимчасово переїхали в інші населені пункти України та потребують медичної допомоги, можуть звернутися до найближчого медичного закладу, який має договір із НСЗУ, та укласти декларацію з сімейним лікарем. При цьому скасовувати попередню декларацію не потрібно.

Знайти найближчий медичний заклад або лікаря, який має договір із НСЗУ для надання окремих видів медичних послуг, можна за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 1677.

Декларація з лікарем дає змогу пацієнту отримати доступ до безоплатних послуг із діагностики, консультації та профілактики найпоширеніших захворювань.

Важливо! Без направлення внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра, стоматолога.

Докладніше про безоплатні медичні послуги, які можна отримати за Програмою медичних гарантій, можна дізнатися в електронному посібнику.

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