Доступні ліки при розладах психіки: хто може виписати і як їх отримати

Державна програма реімбурсації «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати препарати безоплатно або з незначною доплатою. Ліки при розладах психіки теж входять до цієї програми. Розповідаємо, як і хто може їх отримати.

Доступні ліки при розладах психіки

За даними МОЗ, нині до загального списку доступних ліків входять 65 товарних позицій лікарських засобів та медвиробів для лікування розладів психіки та поведінки й епілепсії. Переглянути повний перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки», можна на сайті МОЗ за посиланням

За час існування програми за категорією «Розлади психіки та поведінки. Епілепсія» виписано майже 365 тисяч е-рецептів, з яких погашено понад 317 тисяч (або близько 87 %) е-рецептів для 57,5 тисячі пацієнтів. З початку 2024 року виписано понад 100 тисяч е-рецептів, з яких погашено майже 90,5 тисячі (або 88,87 %) рецептів.

Вартість лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації, частково або повністю відшкодовує Національна служба здоров’я України. Так, відшкодування з держбюджету за програмою «Доступні ліки» у категорії «Розлади психіки та поведінки. Епілепсія» склали у 2024 році майже 34 млн грн, а за весь час дії програми реімбурсації — майже 105,5 млн грн.

Як отримати доступні ліки

Щоб отримати ліки за вказаною категорією, що входять в перелік програми «Доступні ліки», безоплатно або з частковою доплатою:

Зверніться до сімейного лікаря, лікуючого лікаря або психіатра, а за епілепсії – до невролога або психіатра.

Лікар створить план лікування в Електронній системі охорони здоров’я та на його основі випише перший рецепт.

За наступними рецептами можна звертатися до лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Лікар випише рецепт на основі плану лікування, який склав лікар-спеціаліст. Строк дії рецепта з дати його виписування становить 30 календарних днів.

З рецептом зверніться в аптеку, що має договір з НСЗУ за програмою реімбурсації.

Упізнати таку аптеку серед інших можна за наліпкою «Доступні ліки» або знайти одним із наступних способів:

через сайт НСЗУ на електронній карті місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом,

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Назвіть фармацевту номер рецепта та код підтвердження або покажіть роздруковану у лікаря інформаційну пам’ятку. Запитайте у фармацевта про наявні в аптеці торговельні назви лікарських засобів у відповідних формі випуску, дозуванні та кількості, а також про те, який лікарський засіб повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Якщо ваш лікар перебуває на лікарняному, отримати рецепт на препарати за програмою «Доступні ліки» можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну. Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в ЕСОЗ, навіть якщо він не є вашим постійним лікарем.

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