Державний Ощадбанк змінить тарифи на обслуговування карток усіх типів. Нові ціни почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба банку, передають “Новини України – НСН”.

З 1 жовтня державний Ощадбанк запроваджує нові тарифи на обслуговування усіх видів карток – як корпоративних, так і інших.

“Відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Зміни зафіксовані постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями)”, — йдеться в інформації пресслужби.

Ощадбанк змінить тарифи на обслуговування карток з 1 жовтня – що відомо

Тарифи для корпоративних карток з 1 жовтня:

розмір комісії за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку — 0,9% , але вона не може бути меншою за 5 грн;

послуга з інформування через SMS — 25 грн на місяць.

Зміни для решти карток

Для дитячих карток:

зросте місячний ліміт на безкоштовне зняття готівки з 2000 грн до 3000.

Для карток, на які нараховуються зарплати, пенсії та соціальні виплати:

SMS-повідомлення – 15 грн щомісяця;

повідомлення через Viber залишаться без змін.

Для особистих і кредитних карток:

SMS-повідомлення будуть обходитись у 25 грн на місяць;

повідомлення на Viber – 15 грн щомісячно.

Водночас в пресслужбі зазначили, що push-сповіщення залишаються безкоштовними для всіх типів карток.

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