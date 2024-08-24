Державний Ощадбанк змінить тарифи на обслуговування карток усіх типів. Нові ціни почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року.
Про це повідомила пресслужба банку, передають “Новини України – НСН”.
З 1 жовтня державний Ощадбанк запроваджує нові тарифи на обслуговування усіх видів карток – як корпоративних, так і інших.
“Відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Зміни зафіксовані постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями)”, — йдеться в інформації пресслужби.
Ощадбанк змінить тарифи на обслуговування карток з 1 жовтня – що відомо
Тарифи для корпоративних карток з 1 жовтня:
- розмір комісії за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку — 0,9% , але вона не може бути меншою за 5 грн;
- послуга з інформування через SMS — 25 грн на місяць.
Зміни для решти карток
Для дитячих карток:
- зросте місячний ліміт на безкоштовне зняття готівки з 2000 грн до 3000.
Для карток, на які нараховуються зарплати, пенсії та соціальні виплати:
- SMS-повідомлення – 15 грн щомісяця;
- повідомлення через Viber залишаться без змін.
Для особистих і кредитних карток:
- SMS-повідомлення будуть обходитись у 25 грн на місяць;
- повідомлення на Viber – 15 грн щомісячно.
Водночас в пресслужбі зазначили, що push-сповіщення залишаються безкоштовними для всіх типів карток.
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