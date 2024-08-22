Один з найбільших мобільних операторів України, “Київстар”, оновить низку тарифів з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомили на офіційній сторінці мобільного оператора, передають “Новини України – НСН”.

В компанії “Київстар” зазначили, що зміни зачеплять вартість тарифів, а також обсягів хвилин і гігабайтів, які надаються.

“Київстар” змінить вартість послуг з 1 вересня – що відомо

Будуть оновлені тарифи

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Світло 2023

LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія

Максимальний Безлім 2019

“З 1 вересня 2024 року ми збільшуємо обсяги хвилин та гігабайтів для деяких тарифів передплати та контракту. Також у тарифі Максимальний Безлім 2019 з’являться Суперсили на вибір та Роумінг як вдома”, – повідомляє мобільний оператор.

Як буде змінено вартість тарифів не уточнюється. Користувачі вищевказаних тарифів отримують SMS з деталями про нові умови та актуальну вартість за 7 днів до змін.

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