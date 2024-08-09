Українці можуть втратити роботу за деяких правил. З вересня з’явиться ще одна причина, за якої буде можливе звільнення працівника.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на юриста з трудового права Віталія Дудіна.

27 вересня 2024 року в Україні набудуть чинності зміни до Кодексу законів про працю. Згідно зі статтею №3768-IX, українським роботодавцям буде дозволено звільнити співробітника за розголошення комерційної таємниці. Однак це буде можливим за певних умов.

За словами юриста, раніше в Україні заборонялося позбавляти людину посади за подібне порушення.

“Підписання угод про нерозголошення комерційної таємниці або non-disclosure agreements (NDA) виступало скоріше ритуалом, адже покарати за їх порушення було складно. Розкриття працівником секретів тягнуло хіба що на догану”, – написав Дудін у своєму Телеграм-каналі.

З вересня в Україні з’явиться нова причина для звільнення працівника – що відомо

Варто зазначити, що раніше звільнити дозволялося лише:

посадових осіб товариств з обмеженою відповідальністю;

осіб, які працюють за контрактом;

працюючих за договором із нефіксованим робочим часом.

Але за новими правилами людина легко може втратити роботу за розголошення комерційної таємниці.

Проте таке звільнення буде законним у таких випадках:

У разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, які вимагають від працівників охороняти КТ. Але вони мають бути схвалені колективом та доведені до відома кожного співробітника;

Якщо засекречена інформація узгоджується з постановою №611;

За дотримання порядку притягнення співробітника до дисциплінарної відповідальності відповідно до статей 147-149 КЗпП.

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