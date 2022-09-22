Ощадбанк анонсував зміну тарифів для деяких власників платіжних карток у жовтні

Ощадбанк анонсував зміну тарифів за обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток однієї категорії. Нові вимоги до клієнтів почнуть діяти з 24 жовтня

Як повідомили у пресслужбі банку, зміни стосуватимуться власників карток платіжної системи “ПРОСТІР”. Українці зможуть знімати гроші готівкою з платіжних карток одночасно з проведенням операції оплати через POS-термінал, який встановлений на касі торгово-сервісних підприємств.

Дана ослуга тарифікуватиметься відповідно до чинних тарифів банківських платіжних карток Ощадбанку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нагадаємо, що картки “ПРОСТІР” випускаються українськими банками до рахунку клієнта. Ними можна здійснювати будь-які платіжні операції на території України – розраховуватися у торговельних мережах та Інтернеті, знімати готівку в банкоматах та через термінали на касах магазинів, переказувати кошти з картки на картку та інші операції.

Отримати карту “ПРОСТІР” можна у будь-якому українському банку, звернувшись у відділення, зателефонувавши до контакт-центру, або оформивши картку на сайті банку або в мобільному додатку.

Також у пресслужбі Ощадбанку зазначили, що вони розширюють перелік послуг, які надає клієнтам Контакт-центр фінансової установи. Про які саме послуги йдеться, у фінустанові не повідомили.

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