Інститут вивчення війни повідомив, що окупанти змінили тактику обстрілів України. Зокрема, РФ могла розширити набір цілей для атак на критично важливу інфраструктуру України

До нього включили до них гідроелектростанції.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує НСН.

28-29 березня росіяни обстріляли Канівську та Дністровську ГЕС у Черкаській та Чернівецькій областях. Атакували також неназвану критичну інфраструктуру в Івано-франківській та Дніпропетровській областях.

Українські чиновники повідомили, що ворожі удари також були спрямовані по невизначеній критичній інфраструктурі на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині. Тим часом російські воєнкори казали, ніби російська армія вдарила по Криворізькій ТЕС і Середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. До того ж ворожі удари 22 березня суттєво пошкодили Дніпровську гідроелектростанцію (ТГЕС) у Запоріжжі, через що цей об’єкт, імовірно, деякий час не працюватиме.

Окупанти змінили тактику обстрілів України – аналіз ISW

Раніше ISW оцінювало, що російські удари по українських енергооб’єктах можуть мати на меті погіршення оборонно-промислового потенціалу України, і російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони, щоб знову спробувати зруйнувати енергосистему країни.

«Нова модель російських ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях», – відмічають аналітики.

Як відомо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб’єкти в низці регіонів України.

Зокрема, під час атаки 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську.

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