Окупанти використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні — Ігнат

Війська РФ використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Про це повідомив Юрій Ігнат

Окупанти використовую погіршення погоди для атак по Україні. Виска хмарність заважає прицілитися.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.Про це розповідає НСН з посиланням на ukranews.com

“Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими “примхами” погоди”, – сказав він.

Як зазначив Ігнат, серйозна хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об’єкт, повітряну ціль, тому що треба прицілитися по ньому.

Окупанти використовують погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні

“Ну і так само погода впливає на будь-які об’єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо”, – сказав речник

Що стосується і крилатих ракет, і “Шахедів”, то тут погода не надто впливає, тому що вони летять по своєму заданому маршруту, повідомив він.

“Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на “Шахеди”, які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи”, – додав Ігнат.

Як відомо, на півдні у складних погодних умовах відбувалася бойова робота сил протиповітряної оборони, адже ворог атакував безпілотниками під час сильної грози.

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