Вночі 12 жовтня росіяни вдарили по Україні ударними дронами типу Shahed та ракетою, тип якої не вдалося встановити. Більшість безпілотників знищила ППО.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передають «Новини України – НСН»

«Шахеди» пускали з Курська та Приморсько-Ахтарська у росії, а от ракетою невстановленого типу вдарили з Бєлгородської області.

24 дрони збили у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Про збиття ракети не повідомляли. Ще два ворожі безпілотники було локаційно втрачено через протидію засобів радіоелектронної боротьби.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Окупанти вдарили по Україні ракетами і випустили понад 20 «шахедів» – більшість дронів збили

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що внаслідок влучання одного із дронів на території фермерського господарства в Баштанському районі області виникла пожежа.

Крім того, через падіння уламків безпілотника загорілася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту. Постраждалих внаслідок цього немає.

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