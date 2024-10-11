Масована повітряна атака в ніч на 11 жовтня: серед загиблих дитина – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака в ніч на 11 жовтня, вона продовжилася вранці. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є загиблі – серед них дитина. Також є руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, рф).

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку росії.

Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Масована повітряна атака в ніч на 11 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

Ворог атакував Одещину балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток.

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані.

Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Фото і відео наслідків удару по Одещині

Київщина

Область

Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин.

В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки ворога.

Київ

Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено!

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Сумщина

У ніч на 11 жовтня над Сумською областю силами протиповітряної оборони було знищено 7 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, успішну операцію здійснили підрозділи ППО сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ та прикордонники.

Хмельниччина

Вранці у п’ятницю, 11 жовтня, під час повітряної тривоги росіяни атакували Хмельницьку область дронами. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, ворожі безпілотники збили сили ППО. У області двічі оголошували тривоги.

Перша повітряна тривога вранці 11 жовтня на Хмельниччині тривала із 07:11 до 08:43, згодом о 09:45 у області вдруге оголосили тривогу, яка тривала до 10:33. Повітряні сили України повідомляли, що у сторону Хмельниччини рухається російський безпілотник.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО знищили три ворожих безпілотника типу Shahed. Станом на 09:50 звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна до ОВА надходило.

Дніпропетровщина

Цієї ночі у Дніпропетровсьекій області працювала ППО.

Оборонці неба знищили ворожий шахед.

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