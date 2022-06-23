Окупанти розібрали та вивезли найбільшу сонячну електростанцію в Україні

Окупанти розібрали та вивезли найбільшу сонячну електростанцію, яка знаходилася в Токмаку Запорізької області

Сонячна електростанція була введена в експлуатацію у 2018 році й площа станції становила майже 100 га.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Денис Казанський, передає NNS

Tokmak Solar Energy СЕС 50 МВт біля Токмака – це найбільша сонячна електростанція в Україні площею 96 га.власниками цієї електростанції були місцеві депутати Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Проєкт сонячної електростанції був запущений у 2018 році, в нього інвестували кошти компанія Astra Capital Group і Укргазбанк. Станцію в селі Нове під Токмаком будували кілька років.

Електроенергія з цієї станції забезпечувала шість районів Запорізької області, в тому числі та майже всі курорти на узбережжі Азовського моря.

Як розповіли місцеві жителі виданню Vlasti.net, сонячні панелі російські окупанти розбирали, пакували та вивозили з Токмака протягом тривалого часу. Площа цієї станції була – майже як 100 футбольних полів.

Куди вивезли по частинах сонячну електростанцію любителі українських пральних машин та унітазів – на цей момент невідомо.

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