Що окупанти можуть зробити із найбільшою атомною станцією – Запорізькою АЕС

Чи вдасться окупантам під’єднати ЗАЕС до Криму, або ж зовсім “погасити” станцію? Що росіяни можуть зробити із Запорізькою АЕС

На початку березня росіяни захопили Запорізьку атомну станцію. Ця найбільша АЕС в Європі має шість блоків загальною потіжністю – 6 ГВт.

Попри її захоплення та кураторів з російського Росатома (на станції постійно перебуває 10-15 фахівців Росатома), яких туди надіслали, ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України але на мінімальній потужності.

Чотири з шести блоків станції зупинені і знаходяться в резерві, а ті що працюють забезпечують роботу насосів для охолодження активних зон всіх реакторів.

На станції продовжують працювати 11 тис фахівців.

Окупанти генерують різні ідеї, що робити із ЗАЕС. Наприклад віце прем’єр росії Марат Хуснуллін запропонував Україні купувати електроенергію з окупованої Запорізької атомної електростанції.

Гауляйтер анексованого Криму Аксьонов заявив про плани відновити опори ліній електропередач, які були пошкоджені 2015 року, для поставок на півострів електроенергії із ЗАЕС. Лунають погрози і зовсім зупинити ЗАЕС.

Що окупанти можуть зробити з найбільшою атомною станцією Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Бізнес.Цензор.

Чи можуть окупанти постачати електроенергію ЗАЕС в Крим?

Окупований Крим синхронізований із російською енергосистемою. Водночас ЗАЕС – це частина енергосистеми України, яка синхронізована з європейською (ENTSO-E). А тому не існує фізичної можливості поставляти електроенергію атомної станції на півострів, або ж в росію.

Також частота, на якій працює російська енергосистема, не збігається з частотою української енергосистеми, в якій перебуває ЗАЕС.

Навіть не існує лінії електропередач “ЗАЕС-Крим”. Тобто окупована АЕС ніяк не може бути зв’язана з окупованим півостровом безпосередньою мережевою інфраструктурою.

Чи можуть росіяни побудувати лінію електропередач від ЗАЕС до Криму?

Для того щоб побудувати окрему лінію від ЗАЕС до Криму, або окупованого Донбасу, з урахуванням санкцій на поставку технологій і масштабів російської корупції, знадобиться мінімум 10 років, вважає керівник Укренерго Володимир Кудрицький.

В кінці 2020 року в Україні запустили повітряну лінію електропередач 750 кіловольт “Запорізька АЕС — підстанція Каховська”, яка дозволила Запорізькій атомній видавати повну потужність 6 ГВт і, по суті, звязала цю АЕС з Києвом. Будівництво такої лінії тривало більше 5 років.

За словами директора Енергоатому петра Котіна, щоб побудувати лінію 400 кілометрів від Запорізької АЕС до Криму, потрібно близько пів мільярда євро. Це по-перше. По-друге, атомна станція не може працювати на одну лінію. За умовами безпеки роботи атомних електростанцій, вона може працювати на декілька ліній (ЛЕП).

Окрім того, обсяги споживання базової електроенергії Кримом – це потужність одного блоку ЗАЕС, відповідно гіпотетична робота станції тільки на потреби півострова буде нерентабельною.

Чи можуть росіяни зупинити ЗАЕС?

З питань безпеки атомну станції не можна відключати від енергосистеми і зупиняти повністю.

Якщо зупинити роботу всіх блоків станції, то їй потрібно буде брати електроенергію з енергосистеми України для роботи насосів, які охолоджують активні зони реакторів.

Якщо ж електроенергія з енергосистеми для ЗАЕС буде надоступна, то живити охолоджувальні насоси доведеться аварійними дизель-генераторами, а це створює ризики ядерної катастрофи через можливі проблеми з генераторами, або ж з поставками пального для них.

“В будь-якому випадку станція буде видавати електроенергію в енергосистему України, і частина цієї електроенергії залишатиметься на станції на власні потреби, щоб охолоджувати всі шість реакторів з паливом та шість басейнів витримки на ЗАЕС”, – розповідає Котін.

Україна пройде опалювально-зимній період якщо ЗАЕС до того часу не вдасться деокупувати?

Прогнозний баланс виробництва-споживання електроенергії на опалювально-зимній період 2022-2023 рр формується з урахуванням того, що ЗАЕС залишатиметься частиною української енергосистеми.

Водночас, запевняють в Укренерго, враховуючи наявні потужності генерації електроенергії на підконтрольній уряду території, а також можливість імпорту з ЄС, енергосистема здатна пройти майбутній осінньо-зимовий період без роботи блоків ЗАЕС.

Як окупанти наразі використовують станцію?

Запорізька АЕС використовується окупантами як захищена військова база, адже українські збройні сили не будуть обстрілювати ядерний об’єкт.

Наразі на станції перебуває до півтисячі російських окупантів та близько 50 одиниць важкої техніки з боєкомплектом.

Водночас, як вважають в Антикризовому експертному ядерному центрі України (АЯЕЦУ), фахівців з Росатому цікавлять документи з технологічним рішенням, яке було застосовано в американському ядерному паливі Westinghouse, яке використовується на станції.

“Американські технології дозволили збільшити вміст палива в реакторі на 15%. Це забезпечило роботу реактора не на 300 діб, а від 18 місяців до двох років. Водночас усі спроби Росатому вийти на термін понад 400 діб завершилися пошкодженим паливом та розущільненим основним обладнанням”, – йдеться у повідомленні АЯЕЦУ у Facebook.

В “Укренерго” відповіли на “пропозицію” рф купувати електроенергію з захопленої ЗАЕС