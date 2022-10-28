Оформлення пенсії онлайн – важливі контакти та відповіді на питання

Призначення пенсії, її перерахунок, що входить до страхового стажу – це найпопулярніші питання, з якими українці звертаються до Пенсійного фонду. Громадянам нагадали контакти для оформлення пенсії онлайн

Оформити пенсію можна не тільки особисто прийшовши до ПФУ, а й онлайн, зателефонувавши на гарячу лінію.

Про це повідомила прес-служба ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НаПенсії.

Зокрема, з питань пенсії можна звертатись на “гарячу лінію” контакт-центру ПФУ за такими номерами: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.

Також можна зробити запит через сайт електронних послуг та електронну пошту info@pfu.gov.ua.

Крім того, прес-служба Фонду надала перелік обласних сервісних центрів головних управлінь ПФУ, куди також можна звертатися з питаннями.

Як перевірити результати перерахунку пенсії онлайн — ПФУ