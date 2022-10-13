Як перевірити результати перерахунку пенсії онлайн – ПФУ

З 1 жовтня Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат. Українцям розповіли, як перевірити результати перерахунку пенсії онлайн

Про це пише Соціальна інформаційна платформа, передає NNS

Так, з 1 жовтня проведено перерахунок пенсій, який торкнувся кількох категорій українців. При цьому громадяни країни можуть дізнатися скільки додали до пенсійних виплат, не виходячи з дому.

Для того, щоб перевірити розмір пенсії, потрібно скористатися послугами порталу Пенсійного фонду України.

Спочатку потрібно авторизуватися на порталі ПФУ – для цього потрібний кваліфікований підпис чи інтернет-банкінг.

Після цього необхідно перейти в розділ “Моя пенсія” в меню зліва, де буде відображатися вся інформація про пенсійну виплату та її перерахунок.

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