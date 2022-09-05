Одноразова грошова допомога понад 12 000 гривень – хто може отримати і який термін подачі заяви

Деяким категоріям українців передбачена одноразова грошова допомога. Хто може отримати понад 12 000 гривень

Одноразова адресна грошова допомога деяким спеціалістам передбачає виплату у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому на 1 січня поточного року.

Зважаючи на те, що станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 грн, розмір одноразової грошової допомоги складе 12405 грн.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті biz.nv.ua

Хто отримає гроші

Одноразову адресну грошову допомогу отримуватимуть випускники ЗВО, які уклали договір про роботу на посаді педпрацівників. Підставою є відповідна постанова КМУ Про надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів.

Зокрема, допомогу отримають випускники закладів вищої освіти, які здобули:

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

Умовою отримання допомоги є укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Договір має бути укладений на строк не менш як на три роки.

Як отримати гроші

Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву на її надання до закладу вищої освіти, де випускник отримав диплом. До заяви подається пакет документів, а саме:

копія трудової книжки (за наявності);

копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Який термін подачі заяви

Заяву необхідно подати не пізніше 10 жовтня. Своєю чергою адміністрація вишів передає такі заяви до департаментів освіти та науки обласних держадміністрацій чи Київської міської держадміністрації до 15 жовтня.

У Міністерстві освіти і науки України відзначають, що виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Коли виплачуватиметься допомога

У разі подання заяви на отримання допомоги до 10 жовтня кошти виплачуватимуться до кінця поточного року.

В Міносвіти пояснили, що при зміні місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педпрацівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених законодавством.

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