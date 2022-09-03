Матеріальна допомога 18000 гривень для біженців: що відомо про нову програму

В Україні стартувала нова матеріальна допомога для біженців. Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати допомогу 18000 гривень допомоги. Що відомо про нову програму

Виплати будуть проводитись в рамках програми Vidnova Fellowship Ukraine у партнерстві з ГО “Інша освіта” громадським діячам. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Допомогу зможуть отримати:

громадяни, які вимушено виїхали за кордон до європейських країн після 22 лютого, але восени планують повернутися до України;

громадяни, які хочуть застосовувати набутий закордонний досвід у своїй сфері діяльності;

біженці, яким потрібна підтримка та у відновленні своєї роботи чи переосмисленні роду занять в Україні;

громадяни, які потребують нових партнерів і однодумців у своїй країні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

На отримання допомоги у розмірі 18 тис.грн. зможуть українці, які працюють у сферах:

захист прав людини;

культурного менеджменту;

соціальних інновацій та соціального підприємництва;

неформальної освіти;

художніх проектів;

медіа;

екології та охорони навколишнього середовища.

Крім того, програма пропонує учасникам пакет підтримки для мережі та поновлення зв’язків з новим місцем перебування та партнерською організацією. Це може бути адміністративна підтримка, консультування від експерта учасника при відкритті нової справи, коучинг тощо.

Для того, аби стати учасником програми потрібно подати заявку до 10 вересня за адресою: https://inshaosvita.typeform.com/to/QRD2uKMN. Сама програма буде діяти з 1 жовтня по 1 січня.

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