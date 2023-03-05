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Одній категорії спеціалістів надали стовідсоткову бронь від мобілізації

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Одній категорії спеціалістів надали стовідсоткову бронь від мобілізації

50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації, решта військовозобов’язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими

Є певна категорія спеціалістів, яким надали стовідсоткове звільнення від мобілізації.

Про це розповідає НСН

Працівники якої галузі отримують стовідсоткову бронь

Згідно з додатком №56 до розпорядження Кабміну від 18.03.2015 №493-р “Перелік посад та професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню у період мобілізації та воєнний час та працюють у банківській системі України”, банківські установи можуть забронювати всіх банківських інкасаторів.

Одній категорії спеціалістів надали стовідсоткову бронь від мобілізації

Одній категорії спеціалістів надали стовідсоткову бронь від мобілізації

Це право також підтверджено свіжим циркуляром Нацбанку №56-0007/10/ДБК від 12 січня 2023 року.

Таке рішення продиктовано  тим, що інкасатори, забезпечуючи безперебійне доставлення та перевезення готівки та інших цінностей,  відіграють важливу роль у забезпеченні роботи банків під час воєнного стану.

Таким чином, бронь від мобілізації отримують не лише голови правлінь банків, а й співробітники інкасаторських підрозділів банків у повному складі.

Обмеження щодо бронювання не поширюються на всі підрозділи інкасаторської служби. Тобто, звільняються від призову всі інкасатори, старші інкасатори та водії інкасаторських автомобілів.Таке право поширюється на інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків та на всіх працівників цієї категорії, які обслуговують відділення в регіонах.

Від призову також звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.

Джерело

Бронь від мобілізації — скільки працівників підприємств можуть отримати відстрочку

Одній категорії спеціалістів надали стовідсоткову бронь від мобілізації Встановити додаток

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