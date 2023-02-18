19 лютого очікується погіршення погоди – які області засипле снігом

В Україні 19 лютого очікується погіршення погоди. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Які області засипле снігом
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про зміну погодних умов 19 лютого
Так, на Закарпатті очікують значний дощ, а у Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Про це інформує ДСНС України, повідомляє НСН
19 лютого очікується погіршення погоди – І рівень небезпеки
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, нагадують рятувальники.
Також 18-19 лютого через відлигу у високогір’ї Івано-Франківської області синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку (третій рівень),тобто можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях!
Туристам радять утриматися від походів у високогір’я.
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