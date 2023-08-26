Нові правила виїзду за кордон на авто – що зміниться з 1 вересня

З 1 вересня діятимуть нові правила виїзду за кордон на авто. Які пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати

З 1 вересня деякі пасажирські транспортні засоби не зможуть перетнути кордон.

Як нагадує Укртрансбезпека, йдеться про клас екологічності. Про це інформує НСН.

Якщо цей клас не буде визначено чи вказано ЄВРО-1, виїхати за кордон буде неможливо.

Тобто, власникам транспортних засобів до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності (ЄВРО) у тих МС, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1. При цьому прострочені документи не прийматимуться.

Нові правила виїзду за кордон на авто з 1 вересня

Якщо у свідоцтві про реєстрацію авто є позначка щодо класу екологічності, то сертифікат надавати не потрібно.

Також із 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закону “Про ліцензування видів господарської діяльності”, потрібно буде додавати:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортних засобів,

засвідчені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

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