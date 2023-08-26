Нові правила виїзду за кордон на авто – що зміниться з 1 вересня

З 1 вересня діятимуть нові правила виїзду за кордон на авто. Які пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати
З 1 вересня деякі пасажирські транспортні засоби не зможуть перетнути кордон.
Як нагадує Укртрансбезпека, йдеться про клас екологічності. Про це інформує НСН.
Якщо цей клас не буде визначено чи вказано ЄВРО-1, виїхати за кордон буде неможливо.
Тобто, власникам транспортних засобів до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності (ЄВРО) у тих МС, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1. При цьому прострочені документи не прийматимуться.
Нові правила виїзду за кордон на авто з 1 вересня
Якщо у свідоцтві про реєстрацію авто є позначка щодо класу екологічності, то сертифікат надавати не потрібно.
Також із 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закону “Про ліцензування видів господарської діяльності”, потрібно буде додавати:
- відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортних засобів,
- засвідчені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.
Ще новини України: В Україні зміниться техогляд авто – що треба знати