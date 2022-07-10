Нові обмеження для курців в Україні починають діяти з 11 липня

В Україні починають діяти нові обмеження для курців. З 11 липня всі “електронні сигарети” в Україні прирівнюються до традиційних цигарок. Тобто обмежать їх рекламу та куріння в громадських місцях, а на порушників чекають штрафи

Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com

Радуцький вирішив нагадати про нові норми антитютюнового законодавства, які починають діяти в Україні. Йдеться про ухвалений у грудні минулого року закон №1978-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”.

“Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав’яні вироби, як і звичайні цигарки, заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння”, – повідомив нардеп.

За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 гривень, для закладів – 3-15 тис. гривень.

Також закон вводить заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.

Збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 гривень.

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