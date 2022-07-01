З 11 липня в Україні набирають чинності нові заборони для курців.

Серед них заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях, закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону, передає NNS.

Оновлений перелік місць, де куріння заборонене

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях та на території навчальних закладів; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об’єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування; у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; на дитячих майданчиках; у місцях загального користування житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі; на вокзалах та станціях; на зупинках громадського транспорту.

Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Відзначимо, зараз діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Штрафи за куріння

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

для суб’єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення – 10000 грн.

для закладів ресторанного господарства – 3000 грн, у разі повторного протягом року порушення – 15000 грн.

Де можна безпечно курити

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття “громадське місце” – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під’їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.