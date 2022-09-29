Нова пошта підвищила вартість упаковки для посилок: як змінилася ціна доставки

Нова пошта підвищила вартість упаковки для посилок. Стало відомо, як змінилася ціна доставки з 28 вересня із з чим це пов’язано

Компанія Нова пошта вирішила підвищити вартість упаковки для посилок. Ті, які мають вагу до 10 кг, подорожчали на 5 грн. За пересилання посилок до 30 кг доведеться заплатити на 10 грн більше. Виявилося, що перегляд вартості пов’язаний із подорожчанням сировини.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Один із користувачів Facebook Сергій Бондар повідомив про зміни на своїй сторінці. Представники Нової пошти відреагували на звернення клієнта.

“Підняття цін на упаковку – це вимушений крок. Адже через війну подорожчала сировина на її виготовлення. Тим не менш, робимо все можливе, щоб надавати якісний сервіс та тримати високу швидкість доставки навіть під час війни”, – зазначили співробітники компанії.

Бондар у відповідь закликав Нову пошту не виправдовуватися. Він заяви, що це “посилання владі” і поставив питання, чи правильно вони чинять.

“Це череда подорожчання, знецінення національної економіки, валюти гривні. Павло Себастьянович, Андрій Длігач, Денис Шмигаль, Олександр Гончаров? Учора запропонували долар брати по 41,9, треба брати?! А де 36,7 обіцяні?” – Написав обурений клієнт.

Раніше повідомлялося про здешевлення пересилок між Україною та Польщею. Тепер можна приносити посилку до будь-якого відділення Нової пошти, розташованої на території нашої країни. Потім потрібно вибрати тип доставки – кур’єром або поштоматом, вказати дані одержувача і оплатити доставку.

Також стало відомо, що українці можуть сплачувати за комуналку через Нову пошту.

«Нова пошта» у 2,5 рази зменшує вартість посилок у Польщу