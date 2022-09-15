«Нова пошта» у 2,5 рази зменшує вартість посилок у Польщу

Український поштовий оператор “Нова пошта” у 2,5 рази знижує вартість доставки посилок з Україну в Польщу

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

Відтепер, відповідно до нових тарифів, за посилку вагою до 2 кг треба буде заплатити 250 грн (замість 600 грн), до 10 кг – 325 грн (замість 900 грн), до 30 кг – 300 грн (замість 1,5 тис грн).

Також у вартість включена послуга доставки посилки за адресою кур’єром. Ви також можете відправити посилку до поштомата в Польщі.

“Відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників і бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо”, – йдеться у повідомленні компанії.

Для того, щоб відправити посилку в Польщу вам необхідно:

принести відкриту посилку в будь-яке відділення “Нової пошти”;

назвати країну й тип доставки (у поштомат або кур’єром);

назвати дані отримувача в Польщі: прізвище, ім’я, по-батькові, польський номер телефону отримувача і його електронну пошту;

якщо доставка в поштомат: вказати номер поштомата, у який має бути доставлена посилка;

якщо доставка кур’єром: вказати повну адресу проживання отримувача (індекс, назву міста, назву вулиці й номер будинку + номер квартири для багатоквартирних будинків).

Врахуйте, що сплачувати відправлення треба одразу. Посилку доправлять отримувачу впродовжу 5 робочих днів.

“До поштомату в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг і максимальним розміром 41x38x64 сантиметри. Якщо вага відправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомата, то доставка буде здійснюватися на адресу отримувача”, – відмітили у повідомленні “Нової пошти”.

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