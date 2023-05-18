Нова пошта вранці 18 травня зіткнулися з проблемою – не можна надіслати посилку у відділеннях та не працює застосунок. В чому причина збою
Що трапилося з Новою поштою розповідає НСН з посиланням на Styler РБК-Україна.
У Новій пошті стався збій
Так, клієнти сервісу не можуть зайти в додаток і навіть на сайт в особистий кабінет.
Нова пошта не працює – в чому причина збою
Styler зв’язався із прес-службою Нової пошти й там відповіли, що стався технічний збій.
“Доброго ранку! На жаль, у нас стався технічний збій, і не всі сервіси працюють. Обіцяємо в найкоротші терміни відновити роботу системи”, – сказано в повідомленні.
Цікаво, що в соцмережах підприємства поки що нічого про це не сказано.
Причина збою у Новій пошті
Як повідомляють у “Підслухано в ІТ”, причиною злому став фішинговий лист корпоративної Gmail-пошти та системи.
“У сортувальні центри виводять усі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає”, – повідомляють там.
Крім того, це джерело повідомляє, що, схоже, 18 травня відділення “Нової пошти” працюватимуть у ручному режимі.
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