Нова пошта вранці 18 травня зіткнулися з проблемою – не можна надіслати посилку у відділеннях та не працює застосунок. В чому причина збою

Що трапилося з Новою поштою розповідає НСН з посиланням на Styler РБК-Україна.

У Новій пошті стався збій

Так, клієнти сервісу не можуть зайти в додаток і навіть на сайт в особистий кабінет.

Нова пошта не працює – в чому причина збою

Styler зв’язався із прес-службою Нової пошти й там відповіли, що стався технічний збій.

“Доброго ранку! На жаль, у нас стався технічний збій, і не всі сервіси працюють. Обіцяємо в найкоротші терміни відновити роботу системи”, – сказано в повідомленні.

Цікаво, що в соцмережах підприємства поки що нічого про це не сказано.

Причина збою у Новій пошті

Як повідомляють у “Підслухано в ІТ”, причиною злому став фішинговий лист корпоративної Gmail-пошти та системи.

“У сортувальні центри виводять усі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає”, – повідомляють там.

Крім того, це джерело повідомляє, що, схоже, 18 травня відділення “Нової пошти” працюватимуть у ручному режимі.

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