Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 у кількості 6 штук. Поставки розпочнуться вже цього року.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на саміті НАТО, повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на NRK.

«Здатність України захистити себе від атак з повітря є абсолютно важливою у їхній оборонній боротьбі проти росії. Наразі Норвегія вирішила, що ми передамо Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати постачання протягом 2024 року», – заявив прем’єр Норвегії.

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – коли і скільки розповів прем’єр

Варто зазначити, що ще у серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-1. Однак тоді він не озвучив кількість літаків або терміни поставок.

Як ми розповідали раніше, військовий експерт спрогнозував, коли може статися наступна масована атака росіянНаступна масована атака Росії по Україні і з чим це пов’язано.

Наступна масована атака окупантів по Україні може статися приблизно через місяць.Така періодичність може бути пов’язана із запасами російських ракет.

«Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак – місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів», – зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами експерта, періодичність в один місяць може бути пов’язана із запасами російських ракет і темпами виробництва.

Ще новини України: Росія готує ядерний удар по заходу України? Що кажуть експерти