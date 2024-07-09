Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Краматорську міськраду.

За попередніми даними, росіяни завдали удару по Краматорську – влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. На місцях працюють всі необхідні служби.

Удар по Краматорську 9 липня – є поранені, серед них дитина

Як уточнив Вадим Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали три людини, серед поранених є 6-річна дитина. У неї легке ушкодження. Із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.

“Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби”, – написав Філашкін.

Як ми розповідали раніше, військовий експерт спрогнозував, коли може статися наступна масована атака Росії по Україні і з чим це пов’язано.

Наступна масована атака окупантів по Україні може статися приблизно через місяць.Така періодичність може бути пов’язана із запасами російських ракет.

“Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури “, – додав експерт.

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