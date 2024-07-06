Військові РФ здійснили удар по Селідовому 5 липня ввечері. Ворог скинув дві керовані авіабомби по місту. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще восьмеро – поранені.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

“Щонайменше п’ятеро людей загинули та восьмеро поранено у Селидовому. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби”, – повідомив Філашкін.

За його словами, обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.

“Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!”, – наголосив глава ОВА

Удар по Селідовому двома КАБами – є загиблі та поранені (фото)

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Кількість поранених у Селидовому збільшилось до 15.

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