НМТ у 2023 році – стало відомо, чи передбачена апеляція результату тестування

В Україні триває основна сесія НМТ. З’явилася інформація, чи передбачена апеляція результату НМТ у 2023 році

У 2023 році апеляція результату національного мультипредметного тесту не передбачена.

Про це повідомляє Освіта.ua, інформує НСН.

Чи передбачена апеляція результату НМТ у 2023 році

Відповідно до Порядку проведення НМТ цього року предметом апеляції є порушення процедури проведення тестування в екзаменаційному центрі, що може вплинути на об’єктивність результату тесту.

Також предметом апеляції може бути відмова в реєстрації для участі в НМТ або недопуск до участі в додаткових сесіях тестування.

До фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів НМТ, належать порушення процедури проходження НМТ, дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій, а також відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ.

Апеляційна комісія за результатами розгляду таких фактів приймає рішення про зарахування або ануляцію результатів НМТ.

Розгляд заяв щодо порушення процедури проведення НМТ здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

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