НМТ 2023 – стало відомо, без якого документа українці не можуть зареєструватися на тест

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розказала про важливе щодо реєстрації на НМТ 2023

Аби зареєструватися на тест, вступнику обов’язково необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Про це розповідає НСН, з посиланням на meta.ua

НМТ 2023 – для реєстрації на тест необхідно мати картку платника податків

Тож, хто відкладає реєстрацію на останній день, запевніться у наявності повного переліку необхідних документів. Адже реєстрація на основну сесію завершується 3 травня!

“…Зичу всім успіхів і подальшого вступу в український університет вашої мрії!”, – каже Юлія Гришина

Як ми повідомляли Раніцше, міністр освіти і науки Оксен Лісовий запропонував повернути дітей до шкіл, де це дозволяє безпекова ситуація.. Він заявив, що навчання в онлайні протягом тривалого часу позбавляє підлітків живого спілкування.

Він зауважив, що існують і інфраструктурні проблеми, зокрема облаштування укриттів у школах, тому терміновим питанням є вирішення проблеми фінансування освітньої субвенції на їх облаштування.

Також, за словами Лісового, навчання офлайн має вплив на економіку: у містах і селах, де працюють школи, залишаються батьки учнів і розвивають громаду.

Загалом у планах міністерства — сформувати візію, стратегію і дизайн-проєкти змін у галузях дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти, а також у позашкіллі й науці. Вони, за словами Лісового, будуть представлені найближчим часом.

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