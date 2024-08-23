Окупантами була здійснена нічна повітряна атака по Україні 23 серпня. Сили ППО збили 14 ворожих ударних БпЛА.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Повідомляється, що у ніч проти 23 серпня окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-131/136 та двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Сили протиповітряної оборони знищили 14 з 16 з ворожих дронів.

Нічна повітряна атака по Україні 23 серпня – скільки цілей збила ППО

Росіяни запустили дві балістичні ракети з Воронезької області рф, а дрони — з Єйська та Курська.

В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони вдалося збити 14 «шахедів». Ще два — локаційно втрачені.

Повітряні цілі вдалося знищити в межах Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей.

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