Окупантами була здійснена нічна повітряна атака по Україні 22 червня. Ворог випустив 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Окупанти вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього армія РФ застосувала:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);

2 крилаті ракети “Іскандер-К” (з Криму);

4 крилатих ракет “Калібр” (з акваторії Чорного моря);

13 ударних дронів-камікадзе (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, Балаклава – Крим).

Нічна повітряна атака по Україні 22 червня – скільки цілей збила ППО

Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети “Калібр”;

1 крилату ракету “Іскандер-К”;

13 ударних “Шахедів”.

Наслідки атаки

Вночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області окупанти атакували навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.

Крім того, були атаковані енергетичні об’єкти у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.

Ще новини України: 21 червня на фронті: на Покровському напрямку пекло