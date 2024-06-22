Окупантами була здійснена нічна повітряна атака по Україні 22 червня. Ворог випустив 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
Окупанти вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього армія РФ застосувала:
10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
- 2 крилаті ракети “Іскандер-К” (з Криму);
- 4 крилатих ракет “Калібр” (з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних дронів-камікадзе (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, Балаклава – Крим).
Нічна повітряна атака по Україні 22 червня – скільки цілей збила ППО
Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети “Калібр”;
- 1 крилату ракету “Іскандер-К”;
- 13 ударних “Шахедів”.
Наслідки атаки
Вночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області окупанти атакували навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.
Крім того, були атаковані енергетичні об’єкти у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.
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