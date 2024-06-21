21 червня на фронті: на Покровському напрямку пекло

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сорок дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 21 червня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

21 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Загалом, за добу, що минула, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 1 ракетний удар, із застосуванням 9 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 70 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, в тому числі 99 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Від початку цієї доби вже відбулося 64 бойових зіткнення. Противник здійснив два ракетні удари чотирма ракетами, п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, понад 400 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. 21 раз атакував дронами-камікадзе.

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Тут окупанти застосовували КАБи з напрямку Бєлгорода (рф) по районах Липців, Зеленого та Нескучного.

За минулу добу в цьому районі ворог втратив 88 окупантів загиблими та пораненими. Крім того знищено бойову броньовану машину, дві артсистеми та п’ять автомобілів. Уражено 13 укриттів живої сили та два місця зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже 8 бойових зіткнень в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення, в районі Синьківки, ще триває.

За минулу добу ворог втратив на Куп’янському напрямку до 90 осіб. Знищено танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Наразі на Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського. Уже чотири рази окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби. На Сіверському напрямку за сьогодні ворог вже 8 разів намагався атакувати наші позиції поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. Тривають бої в районі Верхньокам’янського. Попередні атаки відбиті.

за сьогодні ворог вже 8 разів намагався атакувати наші позиції поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. Тривають бої в районі Верхньокам’янського. Попередні атаки відбиті. Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку , а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом, ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають. На Торецькому напрямку ворог намагався прориватися в районі Торецька.

ворог намагався прориватися в районі Торецька. Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Від початку доби вже відбулось 25 бойових зіткнень. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське – райони в яких наразі відбиваються атаки росіян.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 302 окупантів вбитими та пораненими, знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобіля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога в районі Парасковіївки. Станом на цей час активних штурмових дій противник не проводить.

Сили оборони відбили дві атаки ворога в районі Парасковіївки. Станом на цей час активних штурмових дій противник не проводить. Активізувався ворог на Новопавлівському напрямку. Тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні вже відбито одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрат позицій та територій недопущено.

Тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні вже відбито одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрат позицій та територій недопущено. На Оріхівському напрямку російський агресор двічі намагався вибити наших захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Одну атаку успішно відбито, іще один бій триває.

На решті напрямках активних наступальних дій окупанти не проводили.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ, три артсистеми та чотири засоби ППО.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Крім того:

Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації.

Зокрема, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу «Енемська», що в Республіці Адигея.

В районі нафтобази «Енемська» зафіксовано щонайменше п’ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію рф проти України.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,

танків ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,

артилерійських систем – 14106 (+54) од,

РСЗВ – 1106 (+1) од,

засоби ППО ‒ 861 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),

крилаті ракети ‒ 2298 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2367 (+10)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 20 червня на фронті: ворог особливо активний на одному з напрямків