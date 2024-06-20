20 червня на фронті: ворог особливо активний на одному з напрямків

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сорок восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 20 червня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

20 червня на фронті: загальна ситуація

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції.

Протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 47 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована. На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються. На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має. Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

– сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій. Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

Вчорашня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авто ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Наші підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, чотири артилерійських засоби, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив три танки, 18 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб,

танків ‒ 7987 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,

артилерійських систем – 14052 (+45) од,

РСЗВ – 1105 (+1) од,

засоби ППО ‒ 859 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),

крилаті ракети ‒ 2298 (+1),

кораблі ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2357 (+6)

Дані уточнюються.

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