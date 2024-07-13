Окупантами була здійснена повітряна атака по Україні 13 липня. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки цілей було збито.

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були збиті майже усі дрони-камікадзе, які росіяни запустили по території Україні вночі 13 липня.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що військові РФ у ніч проти 13 липня під час повітряного нападу запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу “Шахед” із Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація).

“Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях”, – розповів генерал.

Олещук уточнив, що п’ятий “Шахед”, який не був ліквідований внаслідок роботи ППО, вилетів з України у бік Білорусі.

“П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі”, – йдеться в публікації командувача Повітряних сил ЗСУ.

Нічна повітряна атака по Україні 13 липня – скільки повітряних цілей було збито

Робота ППО

“Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях”, – розповів Микола Олещук.

Він уточнив, що п’ятий “Шахед”, який не був ліквідований внаслідок роботи ППО, вилетів з України у бік Білорусі.

“П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі”, – йдеться в публікації командувача ПС у Telegram

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