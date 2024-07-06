Окупантами була здійснена повітряна атака дронами по Україні 6 липня. Ворог запустив 27 дронів-камікадзе. Скільки збила ППО.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

“У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136″ із Криму та Курської області”, – розповів він

До відбиття атаки залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

“Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 “шахеди”, – додав Олещук.

Нічна повітряна атака дронами по Україні 6 липня – скільки цілей збила ППО

Їх збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Сумах пролунали вибухи.Повітряні сили попереджали про загрозу обстрілу дронами-камікадзе.

Вже вранці стало відомо, що вночі 6 липня через атаку росіян було знеструмлено населені пункти двох областей: Сумської та Харківської.

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