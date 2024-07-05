5 липня на фронті: ворон продовжує наступ на Харківщині і Донеччині, штурмує на Придніпровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот шістдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 5 липня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

5 липня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяв 111 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 115 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області; Дробишеве, Лиман, Григорівка, Сіверськ, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Свиридонівка, Іванівка, Вовче, Уманське, Красногорівка, Петрівка, Селидове, Іллінка та Вишневе Донецької області; Дар’ївка, Тягинка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

ворог продовжував наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

Силами оборони відбито 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

Сили оборони зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

нашими захисниками відбито 38 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.

ворог здійснив сім штурмів наших позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.

відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі противника, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив десять танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобіля та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,

танків ‒ 8142 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,

артилерійських систем – 14831 (+54) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),

крилаті ракети ‒ 2342 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2473 (+5)

Дані уточнюються.

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