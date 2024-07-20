Окупантами була здійснена нічна атака по Україні 20 липня вночі. Внаслідок удару є влучання у деяких областях.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Київ

У Києві через нічну атаку дронами в одному з районів міста зафіксоване падіння фрагментів ударного ворожого безпілотника.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що йдеться про Солом’янський район столиці.

“Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона”, – написав він у своєму Telegram.

Керівник КМВА додав, що інформація щодо події ще уточнюється. Даних про постраждалих немає.

“На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає. Оперативне зведення постійно оновлюється”, – йдеться в публікації чиновника.

Полтавська область

Росіяни обстріляли два райони Полтавської області. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

За його словами, внаслідок атаки є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

“Також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Миргородському районі. За попередньою інформацією, без постраждалих”, – зазначив Пронін.

Нічна атака по Україні 20 липня – під ударом 5 областей, є влучання: все, що відомо

Сумська область

Вночі 20 липня, військові РФ атакували безпілотником типу “Шахед” об’єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що сили ППО знищили один із ворожих безпілотників.

“Наслідки ворожої атаки ліквідуються. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи”, – йдеться у повідомленні.

Чернігівська область

Окупанти атакували енергетичний об’єкт у Чернігівській області.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус..

“В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об’єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівській області”, – розповів він.

Попередньо, за словами Чауса, це були безпілотники типу “шахед”.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Харківська область

Окупанти атакували населені пункти Харківської області вночі 20 липня. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Росіяни поцілили по Малоданилівській ТГ. Було влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа.

Також обстріляли Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

Ударили по Богодухівському р-ну, Краснокутська ТГ, с. Олексіївка. Внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.

Внаслідок обстрілу «Іскандер» Богодухівського р-ну, Краснокутської ТГ, с. Водяне пошкоджене зерносховище.

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янського району, м. Куп’янськ горів будинок

Внаслідок артобстрілу Дергачівської ТГ, с. Козача Лопань горів дах житлового будинку.

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