Законом визначено всього 4 поважні причини неприбуття до ТЦК за повісткою. Вони повинні бути документально підвтерджені.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міноборони.

В троз’ясненні йдеться про те, що поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП у визначений повісткою строк визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто рибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неявки громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

Неприбуття до ТЦК у визначений строк – є лише 4 поважні причини не прийти за повісткою

Причини неявки повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Загальна мобілізація

В Україні з 18 травня діє новий закон про мобілізацію яким передбачено оновлення даних в ТЦК військовозобов’язаними чоловіками.

Військовозобов’язані, призовники і резервісти повинні оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня.

Якщо військовозобов’язаний оновив дані після 18 травня 2024 року, то наступного разу це потрібно зробити у разі зміни персональних даних.

У такому випадку потрібно оновити дані протягом семи днів від дня зміни персональних даних.

У Міністерстві оборони також зазначили, що військовозобов’язаним, які оновили дані після 16 квітня 2024 року, коли новий закон про мобілізацію був підписаний президентом, тобто до моменту набрання чинності, все рівно потрібно оновити свої персональні дані.

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