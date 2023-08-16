Нехтують усіма правилами ядерної безпеки – окупанти на ЗАЕС провели військові навчання (відео)

Армія РФ провела військові навчання на ЗАЕС. Окупанти перетворюють станцію на полігон, нехтуючи усіма правилами ядерної безпеки

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це розповідає НСН.

“Росія продовжує перетворювати найбільшу атомну станцію Європи на полігон для військових навчань, нехтуючи всіма правилами безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Подоляк поставив запитання, чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації Запорізької АЕС.

Окупанти на ЗАЕС провели військові навчання

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Спершу в МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції, проте пізніше спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

До того ж, голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

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