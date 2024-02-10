Не «дике поле»: після обміління Дніпра на Хортиці знайшли нові артефакти – про що вони свідчать (фото, відео)

Катастрофа на Каховській ГЕС призвела до обміління Дніпра. На Хортиці знайшли нові артефакти, які спростовують радянський міф про дике поле. Про що ще свідчать знайдені експонати розповідає НСН

У Запоріжжі в музейних студіях “Місто за порогами” презентували нові артефакти, знайдені внаслідок обміління Дніпра, яке сталося через руйнування окупантами Каховської ГЕС. Експонати спростовують радянські міфи, що південні степи, зокрема й Запорізька область, були диким полем, яке почало залюднюватися та розвиватися лише за участі російської держави.

Серед представлених артефактів — вироби від бронзової доби до козаччини: фрагменти ліпного посуду та давньогрецьких амфор, кинджал доби бронзи, кам’яні знаряддя праці, пращовий камінь, вістря стріл, предмети озброєння козацького часу, фрагмент люстерка, браслет, ковальський молот тощо.

Не «дике поле»: після обміління Дніпра на Хортиці знайшли нові артефакти – про що вони свідчать

Зокрема, знаходиться під мікроскопом фрагмент посуду, вік якого може сягати 4-5 тисяч років.

Це унікальна знахідка, каже в. о. завідувачки відділу реставрації Національного заповідника “Хортиця” Поліна Петрашина:

“За товщиною денця ми можемо сказати, що це була дуже масивна посудина. Тут збереглися відбитки тканини. Про що це каже. По-перше, що це ліпне денце, а по-друге, ми передбачаємо, що в них був ткацький станок, і саме з тканини такої фактури вони робили собі одяг. Це дуже рідкісна знахідка”.

Серед нових знахідок — залишки пляшок, які є доказами того, що козаки на цих землях пили шампанське, каже реставратор Національного заповідника “Хортиця” Андрій Денисенко:

“Це днище пляшки — гутне скло, досить товсте. У такому посуді зберігали алкоголь, олію, різні рідини — класичне козацтво 17 століття. У козаків був досить потужно налагоджений імпорт. Для нас це зараз дивно виглядає, але на той час французьке вино, як і наше вітчизняне, все це доставлялось сюди, в таких скляних пляшках, закоркованих ще десь у Парижі, Європі”.

Знахідки, що виявили на берегах Дніпра та Каховського водосховища, особливо керамічний матеріал античності за часів скіфської доби, засвідчують давнє і бурхливе життя в понизов’ї Дніпра та спростовують популярний міф про дике поле, яке почало залюднюватися та розвиватися лише за участі російської держави:

“Дике поле — такі ярлики навішувалися. Коридор міграції різних народів, і цивілізаційна функція відводилась тут лише Російській імперії, коли сюда прийшла в 18 столітті й все впорядкувала”, — говорить завідувач відділу науково-просвітницької роботи заповідника “Хортиця” Вячеслав Саричев:

Експонати свідчать про багатство культур і народів, які перетинались на території сучасного Запорізького краю, зазначає заступниця генерального директора з наукової роботи Світлана Охрименко:

“Ці знахідки, які ми зараз експонуємо, вони показують, що на цій території, починаючи з доби бронзи і до нового часу перебувала велика кількість різного населення. Тому ці території були привабливими для людей і не були диким полем”.

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