Навіщо переселенцю потрібна довідка ВПО і як її отримати

Усі внутрішні переселенці, які змушені були через війну змінити місце проживання, мають право на пільги від держави та отримання різних видів соціальної допомоги від української держави, а також від міжнародних організацій. Однак для того, щоби переселенець міг цим скористатися, у нього має бути довідка ВПО (внутрішньо переміщеної особи)

Хто має право на таку довідку, а також, що вона дає переселенцям розповіли у прес-службі Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Довідка ВПО знадобиться переселенцю у таких випадках:

для відкриття рахунків у банках;

при відновленні чи вклеюванні фотографії у паспорт громадянина України;

для отримання соціальних виплат і компенсацій;

для сплати податків за місцем проживання;

у сервісних центрах МВС;

при зарахуванні до школи чи дитсадка.

Як отримати довідку ВПО?

Якщо ви поки що не дуже дружні з цифровими технологіями, можна отримати цю довідку в органах соцзахисту та праці за місцем знаходження: у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, а також у центрах надання адміністративних послуг.

Її також можна замовити онлайн через програму “Дія”. Але для цього потрібно перш за все поклопотатися, щоби “Дія була у вашому смартфоні. Якщо у вас досі не встановлений портал державних послуг, то його потрібно встановити. Адже “Дія” у вашому смартфоні замінить цілий стос паперових документів, що можуть знадобитися будь-якої миті.

Як замовити довідку ВПО через “Дію”: алгоритм

Насамперед потрібно знати, хто має право на такий документ. На нього мають право громадяни, які були змушені залишити свій регіон проживання через війну та переміститися в іншу частину країни. Крім того, на такий документ мають право особи, які опинилися на тимчасово окупованій території.

Отже, якщо ви маєте право на таку довідку, то далі потрібно в “Дії” перейти до розділу Послуги і потім отримати статус ВПО – Подати заявку.

Далі слід зазначити такі дані:

своє теперішнє місцезнаходження (його потрібно підтвердити за допомогою геолокації);

дані неповнолітніх членів сім’ї, які перебувають разом із вами;

дані картки єПідтримка, на яку вам перераховуватимуть допомогу;

дані про те, які у вас є потреби на новому місці перебування (медична допомога, освіта, гуманітарна допомога).

Після того, як усе це буде заповнено, вам залишається лише чекати на підтвердження статусу і виплати.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати