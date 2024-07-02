Навіщо Росія відправляє на війну з Україною тисячі мігрантів – пояснила Британська розвідка

РФ відправляє на війну з Україною тисячі мігрантів з Центральної Азії. У Британській розвідці пояснили цілі ворога.

Москва відправляє мігрантів на фронт, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У зведенні зазначається, що під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня 2024 року, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено на війну до України. Він стверджував, що ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов’язки у тилових районах.

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Як зазначили у Британській розвідці, російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.

“Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність”, – зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося раніше, Кремль прагне уникнути другої хвилі мобілізації. Це сталося після після того, як заклик 300 тисяч росіян у вересні 2022 року спровокував паніку та втечу з росії. Натомість влада намагається заманити людей в армію грошима.

Крім того, РФ намагається змусити імігрнтів йти на фронт. Як заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, силовики “понад 30 тисяч вже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік”.

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