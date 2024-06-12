У Державній прикордонній службі розповіли, чи можливий наступ росії на Хакрівщині та Смущині і яка ситуація на кордоні України.

Зараз російська армія не має достатньо сил, щоб досягти яких-небудь стратегічних цілей як на кордоні Білорусі, так і на прикордонних територіях у Смуській та Харківській областях.

Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Розповідають Новини України – НСН з посиланням на ТСН.

Наступ росії на Харківщині та Сумщині – яка ситуація на кордоні розповіли у ДПСУ

За словами Демченка, ситуація на Білоруському напрямку повністю контрольована. На території сусідньої республіки не фіксують наявності достатніх сил щоб здійснити напад.

Тим часом військові РФ намагаються просуватися вглиб української території на Харківщині. Втім, окупанти не мають “достатньо сил, щоб досягти свої стратегічної цілі”. Своєю чергою, Сили оборони відбивають атаки та завдають уражень, щоб ворог не зміг реалізувати свої плани.

“Розуміючи підступність РФ та її бажання розтягнути сили оборони, маємо бути готові до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, у межах не лише Харківської області, а також Сумської”, – зауважив представник Держприкордонслужби.

На Сумському напрямку, за словами Андрія Демченка, зменшилася інтенсивність заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Протягом останнього часу таких спроб майже немає. Втім, російська армія продовжує постійно обстрілювати територію прикордонних областей.

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